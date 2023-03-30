МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российские и пакистанские компании предварительно договорились по ценам на поставки нефти, обсуждают отправку первой партии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ЕК заявили об отсутствии консенсуса по "потолку" цен на нефть

"Российские и пакистанские компании прорабатывают вопрос поставок нефти в Пакистан. Достигнуты предварительные договоренности по цене, обсуждается поставка пилотной партии нефти с перспективой дальнейшего увеличения объемов", — отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что российская сторона рассчитывает наладить стабильный экспорт "черного золота" в скором времени.

Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север — Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как говорил ранее Шульгинов, эта мощность будет больше — 16 миллиардов.