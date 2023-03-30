МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 1%, котировки поддерживает макроэкономическая статистика из США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Россия и Пакистан утвердили предварительные цены на поставки нефти

По состоянию на 21.08 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,25%, до 78,56 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,82%, до 74,3 доллара.

Ранее в четверг была опубликована статистика по росту ВВП США в четвертом квартале. Согласно окончательной оценке министерства торговли страны, показатель вырос на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста американской экономики лишь на 2,7%, как показала вторая оценка. Первая оценка минторга предполагала рост ВВП США на 2,9%. Также рынки продолжают оценивать перспективы восстановления экономики Китая и действия Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Так что пока данные из США не прозвонят в колокол рецессии, если более широкие рынки останутся в режиме "risk-on", нефть может остаться в режиме ралли при поддержке все той же менее угрожающей Федеральной резервной системы, немного более слабого доллара США и надежд на восстановление Китая", — цитирует портал MarketWatch аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).