МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно снижаются, инвесторы ждут данных из США, которые могут прояснить темпы инфляции, а значит, повлиять на дальнейшую монетарную политику, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Эксперты предупреждают, что нефть может направить доллар к 80 рублям

По состоянию на 9.29 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,48%, до 78,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 74,13 доллара.

Нефть незначительно дешевеет, пока инвесторы ожидают данных ценового индекса расходов на личное потребление в США за февраль, которые могут повлиять и подсказать рынку нынешний темп инфляции в стране. На данный момент, согласно порталу DailyFX, аналитики прогнозируют сохранение показателя на текущем уровне в 4,7%.

Данные индекса могут быть также учтены Федеральной резервной системой США, недавно вновь повысившей учетную ставку. В четверг региональный президент Федрезерва в Бостоне Сьюзан Коллинс (Susan Collins) заявила, что "предстоит еще много работы, чтобы снизить темпы инфляции до целевого уровня в 2%". По данным CME Group, 52,5% аналитики прогнозируют еще одно повышение ставки на 0,25 процентных пункта, до 5,25%, остальные — сохранение ставки на текущем уровне. В ЕК заявили об отсутствии консенсуса по "потолку" цен на нефть

Повышение учетной ставки как правило отрицательно влияет на цены на нефть из-за снижения притока новой ликвидности на рынки.

Тем не менее, эксперты говорят о том, что в долгосрочной перспективе нефть может ожидать стабильный рост. "Снижение банковских рисков, безусловно… равно как на нее может повлиять и информация о замедлении инфляции. Добавьте к этому риски перебоев в поставках, и мы получим нефть, которая будет менее нервной и с большей вероятностью бросит вызов препятствиям на пути к росту", — сказал агентству Блумберг глава азиатского отдела экономики и стратегии в Mizuho Bank Ltd. Вишну Варатан (Vishnu Varathan).