АСТАНА, 31 мар — ПРАЙМ. Казахстанская национальная компания "КазТрансОйл" планирует увеличить в апреле поставку нефти в Германию до 100 тысяч тонн, сообщила в пятницу пресс-служба трубопроводного оператора. Эксперты предупреждают, что нефть может направить доллар к 80 рублям

"В соответствии с графиком транспортировки нефти, утвержденным министерством энергетики Республики Казахстан, АО "КазТрансОйл" в апреле планирует осуществить транспортировку 100 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", — говорится в сообщении.

Ранее "КазТрансОйл" сообщал, что в конце февраля сдал первую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн в систему "Транснефти" для поставки в Германию. Позже в компании сообщили, что план поставок на март составляет аналогичные 20 тысяч тонн.

Глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков в марте пояснял журналистам, что в апреле планируется поставить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 20 тысяч тонн нефти. ЕС и G7 не будут пересматривать "потолок" цен на нефть, сообщили СМИ

"Транснефть" в конце декабря 2022 года сообщала, что получила заявку от "КазТрансОйла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. "КазТрансОйл" "в свою очередь заявлял о наличии технической возможности для транспортировки 300 тысяч тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию в первом квартале 2023 года, но подчеркивал, что "фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний".

Правительство Германии в сентябре 2022 года заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.