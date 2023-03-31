МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" не хотят пересматривать потолок цен на российскую нефть, лимит пока останется на прежнем уровне, передает агентство Bloomberg заявление Европейской комиссии. Эксперты предупреждают, что нефть может направить доллар к 80 рублям

"Потолок цены на 60 долларов на российскую нефть… пока останется неизменным", — говорится в сообщении со ссылкой на источники.

Ограничения в отношении морских поставок российского энергоресурса вступили в силу в декабре прошлого года. К ним присоединились страны Евросоюза, G7 и Австралия. На данный момент "потолок" стоимости, по которой можно поставлять нефть из РФ, составляет 60 долларов за баррель. Однако недавно некоторые страны, в том числе США и Польша, выразили желание пересмотреть планку и, возможно, снизить ее.