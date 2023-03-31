ЕС и G7 не будут пересматривать "потолок" цен на нефть, сообщили СМИ
Bloomberg: Еврокомиссия заявила о нежелании G7 понижать "потолок" цен на российскую нефть
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" не хотят пересматривать потолок цен на российскую нефть, лимит пока останется на прежнем уровне, передает агентство Bloomberg заявление Европейской комиссии.
"Потолок цены на 60 долларов на российскую нефть… пока останется неизменным", — говорится в сообщении со ссылкой на источники.
Ограничения в отношении морских поставок российского энергоресурса вступили в силу в декабре прошлого года. К ним присоединились страны Евросоюза, G7 и Австралия. На данный момент "потолок" стоимости, по которой можно поставлять нефть из РФ, составляет 60 долларов за баррель. Однако недавно некоторые страны, в том числе США и Польша, выразили желание пересмотреть планку и, возможно, снизить ее.
https://1prime.ru/oil/20230331/840253593.html
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