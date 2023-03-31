МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ разработало критерии, соблюдая которые НПЗ смогут после 2023 года продолжить получать обратный акциз на нефтяное сырье в рамках соглашений о модернизации, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов. Соответствие этим критериям позволит НПЗ успешно завершить модернизацию, сообщили журналистам в министерстве. Глава "Газпром нефти" предрек российским энергетикам сложный год

Минэнерго в 2019 году подписало соглашения о модернизации с 11 НПЗ, из которых в настоящее время действуют 6. При этом для 4 из них критерием выполнения программы является начало производства бензина 5-го класса не ниже 10% от переработки нефти с 2024 года, а для оставшихся 2 – инвестиций не менее 60 миллиардов рублей. Если НПЗ не начнёт производство бензина с начала 2024 года, то соглашение о модернизации будет признано невыполненным, а это потребует от компании вернуть всю сумму обратного акциза, пояснили в Минэнерго.

"Но на фоне пандемии коронавируса в 2020 году и ужесточения санкций со стороны недружественных стран в 2022 году у НПЗ произошли изменения сроков выполнения работ по модернизации. Кроме того, некоторые из них используют российские технологии и оборудование, внедрение которых требует времени и опыта, что также приводит к общему увеличению сроков выполнения обязательств", — объяснили в министерстве.

"Для того, чтобы НПЗ сохранили возможность получения обратного акциза и успешно завершили модернизацию, в 2022 году в налоговый кодекс были внесены изменения, благодаря которым НПЗ наделили правом продолжить получать обратный акциз на нефть и после 2023 года, если компании будут соответствовать критериям, утверждаемым правительством", — добавили в Минэнерго. Минэнерго планирует проработать налоговые стимулы для добычи нефти

"Проектом постановления устанавливаются критерии, которые позволят выявить организации, заключившие соглашения о модернизации, находящиеся на финальной стадии реализации таких соглашений… и являющиеся добросовестными налогоплательщиками", — указано в этом проекте.

Согласно документу, для получения обратного акциза к началу 2024 года компания должна вложить в строительство установок вторичной переработки нефти не менее 60 миллиардов рублей или направить на переработку в 2022 году более 4 миллионов тонн сырья. Также предприятие не должно быть в процессе реорганизации или ликвидации, обязано не иметь налоговых долгов.