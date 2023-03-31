МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в последний день квартала и могут завершить неделю ростом на 5% и более, свидетельствуют данные торгов. ЕС и G7 не будут пересматривать "потолок" цен на нефть, сообщили СМИ

По состоянию на 14.49 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,47%, до 78,95 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,77%, до 74,97 доллара.

Таким образом, к концу недели цены на нефть могут увидеть рост более чем в 5% для марки Brent и 8% для марки WTI после того, как в середине марта они упали в стоимости на 12%. Этому способствовал ряд факторов, произошедших за неделю.

В понедельник американский First-Citizens Bank заявил о приобретении всех депозитов и кредитов обанкротившегося Silicon Valley Bank, с банкротства которого на рынках начались опасения о приближении нового банковского кризиса. Новость о совершенной First Citizens покупке успокоил инвесторов и укрепил надежду, что пик волнений в банковском секторе преодолен, что побудило их охотнее вкладываться в рисковые активы, в том числе нефть. Эксперты предупреждают, что нефть может направить доллар к 80 рублям

Кроме того, с конца предыдущей недели оказался закрыт иракский трубопровод, поставлявший в турецкий порт Джейхан около 400 тысяч баррелей из Иракского Курдистана ежедневно. Приостановка экспорта была произведена Турцией по требованию Ирака в рамках разногласий властей страны с Курдистаном: Багдад считал неправомерным поставки курдской нефти по иракскому трубопроводу без согласия Ирака. Конфликт также прекратил экспорт около 75 тысяч баррелей в день, поставлявшихся самим Ираком.

Наконец, оказала поддержку росту цен и макростатистика из США. Так, в среду вечером официальная статистика показала снижение запасов коммерческой нефти в стране на 7,5 миллиона баррелей.