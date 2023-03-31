МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть упали на 6-7% по итогам первого квартала, свидетельствуют данные торгов.

По итогам пятницы цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,63% — до 79,77 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI подорожали на 1,75%, до 75,67 доллара за баррель.

По итогам месяца стоимость нефти марки Brent упала на 5,16%, марки WTI – на 2,1%. А по итогам первого квартала Brent подешевела на 7,52%, WTI — на 6,37%. Таким образом, нефть обеих марок продолжает дешеветь с третьего квартала 2022 года.

Одним из факторов снижения цен продолжает являться ситуация с коронавирусом в Китае. В начале квартала в стране наблюдался рост заболеваемости COVID-19, который подогрел опасения инвесторов по поводу замедления экономической активности в стране. Позже опасения ослабли, но власти оценили перспективы роста ВВП страны в текущем году в 5%, что оказалось слабее ожиданий рынков. КНР является одним из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти.

Кроме того, трейдеры продолжали следить за действиями мировых центробанков и оценивать вероятность возникновения рецессии в свете повышения ставок. Инвесторы опасаются, что жесткая монетарная политика мировых регуляторов приведет к снижению глобальной экономической активности, что, в свою очередь, приведет к сокращению нефтяного спроса и, соответственно, к падению цен на этот вид сырья.

Также ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 31 марта их число уменьшилось на одну — до 592 агрегатов