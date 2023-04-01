МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Нефтяные доходы Венесуэлы по итогам 2022 года составили 5 миллиардов долларов — это менее 10% от уровня валютных поступлений до введения санкций, сообщил президент страны Николас Мадуро. Москва и Каракас ведут работу по подключению Венесуэлы к системе "Мир"

"Доходы Венесуэлы за год после введения санкций сократились с 56 миллиардов долларов до 900 миллионов… Мы прикладывали усилия, и в прошлом году доходы от нефтедобычи достигли 5 миллиардов долларов США — менее 10% от доходов, которыми мы ранее располагали", — сказал Мадуро, выступая на первой венесуэльской международной ярмарке здравоохранения Fisven в Каракасе, трансляцию мероприятия ведет телеканал VTV.

В январе венесуэльский лидер сообщил, что нетрадиционный экспорт венесуэльской продукции, который не включает металлы и нефтепродукты, в 2022 году вырос более чем в два раза и составил 1,314 миллиарда долларов США. Импорт также вырос более чем вдвое, с 3,979 до 8,194 миллиарда долларов.

Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк в марте призвал отменить секторальные санкции против Венесуэлы, которые усугубили трудности в стране и ухудшили жизнь жителей.

США с конца прошлого года начали ослаблять санкционное давление на Венесуэлу, разрешив американской компании Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с государственной нефтегазовой PDVSA и поставлять продукцию совместного предприятия на американский рынок.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления PDVSA в адрес центрального банка страны за эти семь лет сокращались с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.