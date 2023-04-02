МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Саудовская Аравия добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с мая по конец 2023 года, сокращение произойдет в координации с рядом других стран ОПЕК+ и сверх обязательств по сделке для поддержания стабильности рынка, сообщило официальное госагентство королевства SPA. Казахстан сократит добычу нефти вместе с участниками ОПЕК+

"Представитель Министерства энергетики заявил, что королевство Саудовская Аравия осуществит добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки с мая до конца 2023 года в координации с некоторыми другими странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, участвующими в декларации о кооперации (сделка ОПЕК+ — ред.)", — говорится в сообщении агентства.

"Представитель Минэнерго подчеркнул, что это предупредительная мера, направленная на поддержание стабильности рынка нефти", — добавляется в материале.

Отмечается, что сокращение является добровольным и дополнительным к тем квотам, которые альянс утвердил в октябре 2022 года.