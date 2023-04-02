МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Саудовская Аравия снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

"В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определённого в соответствии с независимыми источниками", — сказал Новак, слова которого приводятся в сообщении на сайте кабмина РФ.

Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня. При этом в воскресенье о добровольном снижении производства (сверх обязательств по сделке ОПЕК+) объявили также и ряд других стран альянса, включая Саудовскую Аравию (на 500 тысяч баррелей в сутки с мая по конец 2023 года).

Как отметил Новак, мировой рынок нефти сегодня переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности, непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. "При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности", — подчеркнул он.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действуют до конца 2023 года.