КАИР, 2 апр — ПРАЙМ. ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир добровольно сократят добычу нефти с мая по конец 2023 года в рамках координации с другими странами ОПЕК+. Россия продлила добровольное сокращение объемов добычи нефти

Как передает эмиратское госагентство WAM, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи объявил, что страна сокращает добычу на 144 тысячи баррелей в сутки.

Министерство энергетики Омана сообщило, что султанат снизит добычу на 40 тысяч баррелей в день. Министерство нефти Кувейта заявило о сокращении добычи на 128 тысяч баррелей. В миннефти Алжира отметили, что страна снизит на 48 тысяч баррелей. В свою очередь, иракское миннефти решило сократить на 211 тысяч баррелей.

Саудовское госагентство SPA ранее передавало, что Саудовская Аравия снизит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки.