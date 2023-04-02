МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Дополнительное сокращение добычи нефти, объявленное рядом стран ОПЕК+, без учета России оценивается в свыше 1,1 миллиона баррелей в сутки, сообщили РИА Новости три источника в альянсе. Херш предрек политическую катастрофу для Байдена из-за "Северных потоков"

"Пока на сегодня это около 1,15 миллиона баррелей в сутки", — заявил один из собеседников, отвечая на вопрос об общем объеме допсокращений ОПЕК+ без учета России. Второй источник сообщил, что речь идет примерно об 1,1 миллиона баррелей нефти в сутки.

Третий собеседник отметил, что среди стран, которые приняли решение о добровольном дополнительном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Казахстан.

Как ранее заявило минэнерго Саудовской Аравии, королевство в качестве превентивной меры для поддержания стабильности на рынке нефти снизит свое производство на 500 тысяч баррелей в сутки. Казахстан решил уменьшить добычу на 78 тысяч баррелей в сутки. Эмиратское госагентство WAM со ссылкой на другие профильные ведомства пишет, что ОАЭ сократит добычу на 144 тысячи баррелей в сутки, Ирак — на 211 тысяч, Кувейт — на 128 тысяч, Оман — на 40 тысяч, Алжир — на 48 тысяч.

В воскресенье Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня.