МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Дополнительное сокращение добычи нефти ОПЕК+, объявленное рядом стран альянса, вероятно, призвано остановить снижение мировых цен, рассказал РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Россия продлила добровольное сокращение объемов добычи нефти

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля объявили о дополнительном сокращении добычи нефти, сверх своих уже существующих квот. Оно будет реализовано с мая по конец 2023 года и в сумме составляет более 1,1 миллиона баррелей в сутки. При этом до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки продлила и Россия.

"Полагаю, основная задача такого решения – переломить негативную ценовую динамику на рынке нефти. Цены падают, начиная с лета 2022 года. Но зимой падение остановилось и в январе-феврале среднемесячная спотовая цена Brent удерживалась на уровне 82,5 доллара за баррель. Однако в марте цены вновь пошли вниз до 78,4 доллара. Это самое низкое среднемесячное значение, начиная с декабря 2021 года", — сказал Белогорьев.

"Вероятно, эксперты ОПЕК+ увидели риски дальнейшего снижения цен на фоне банковского кризиса и главное – дальнейшего роста коммерческих запасов нефти в западных странах. Запасы уверенно возвращаются к средним значениям 2015-2020 годов, и это ключевой признак профицита предложения на нефтяном рынке. С учетом неопределенности роста спроса, который на 60% зависит от восстановления авиаперевозок, запасы в ближайшие месяцы продолжили бы увеличиваться", — добавил он.

По мнению эксперта, определенную роль в решении ОПЕК+, вероятно, сыграла и переоценка в сторону повышения экспорта российских нефтепродуктов. Вопреки общей уверенности в неизбежности его резкого сокращения из-за эмбарго ЕС, на практике этого не произошло. Более того, в целом ситуация с российским экспортом и добычей жидких углеводородов пока выглядит лучше прогнозов, считает он.

Ведущие мировые агентства в связи с этим перенесли с третьего на четвертый квартал свои оценки перехода мирового рынка нефти в состояние устойчивого дефицита, добавляет Белогорьев. Это создает простор для спекулятивного снижения цен в течение ближайшего полугода, заключает эксперт.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действуют до конца 2023 года.