ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Американская администрация считает нежелательным сокращение нефтедобычи, о котором объявили несколько стран-членов ОПЕК+, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США. Эксперт оценил значение дополнительного сокращения добычи нефти ОПЕК+

"Мы не думаем, что сокращения в данный момент желательны с учетом неопределенности рынка", — цитирует агентство чиновника.

Он добавил, что США довели свою позицию до сведения стран-экспортеров нефти.

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля объявили о дополнительном сокращении добычи нефти, сверх своих уже существующих квот. Оно будет реализовано с мая по конец 2023 года и в сумме составляет более 1,1 миллиона баррелей в сутки. При этом до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки продлила и Россия.