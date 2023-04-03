МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Решение Саудовской Аравии и других крупных производителей нефти сократить добычу на общую сумму до 1,15 миллиона баррелей в день в период с мая до конца года может привести к росту цен во всем мире и еще больше обострить отношения Вашингтона и Эр-Рияда, пишет Associated Press. Reuters: США возражают против сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+

Отмечается, что решение, которое в статье названо "неожиданным", идет вразрез с интересами США, которые, напротив, призывали Саудовскую Аравию и других нефтедобывающих союзников увеличить производство нефти, чтобы снизить цены и урезать валютные поступления в Россию.

В самих США это решение может привести к росту цен на бензин примерно на 26 центов за галлон, прогнозирует управляющий директор Clearview Energy Partners Кевин Бук. По его словам, несмотря на то, что сокращение добычи составляет всего около процента от примерно 100 миллионов баррелей суточного производства, влияние такого решения на цены может быть существенным.

Так, при нынешней средней цене обычного бензина в США примерно на уровне 3,50 доллара за галлон летом он, как ожидается, будет стоить дороже четырех долларов за галлон.