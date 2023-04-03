МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Решение стран ОПЕК+, в частности, России, сократить нефтедобычу нефти, стало еще одной "пощечиной" для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра, заявил французский политик, экс-депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Названы проблемы для США от решения ряда стран снизить добычу нефти

"Бруно Ле Мэр, который должен был "обрушить российскую экономику", получил новую пощечину! Прямо сейчас Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Ирак и Кувейт объявляют о скоординированном сокращении добычи нефти!" – написал Филиппо в своем микроблоге в Twitter.

"НАТО оказалась в суперизоляции", — добавил он.

Ле Мэр в феврале призывал ужесточить санкции против Москвы, назвав их "эффективными в долгосрочной перспективе".

Ранее ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года. На снижение нефтедобычи согласились Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир.