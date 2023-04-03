МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Решение стран ОПЕК+, в частности, России, сократить нефтедобычу нефти, стало еще одной "пощечиной" для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра, заявил французский политик, экс-депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Бруно Ле Мэр, который должен был "обрушить российскую экономику", получил новую пощечину! Прямо сейчас Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Ирак и Кувейт объявляют о скоординированном сокращении добычи нефти!" – написал Филиппо в своем микроблоге в Twitter.
"НАТО оказалась в суперизоляции", — добавил он.
Ле Мэр в феврале призывал ужесточить санкции против Москвы, назвав их "эффективными в долгосрочной перспективе".
Ранее ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года. На снижение нефтедобычи согласились Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир.
https://1prime.ru/oil/20230403/840266394.html
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