МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Геологи научного института "Роснефть" — НТЦ" совместно с геологами "Грознефтегаза" (входят в группу "Роснефти") впервые за 30 лет открыли новые залежи углеводородов на территории Чечни, сообщается на сайте "Роснефти".
"Геологи научного института "Роснефть" — НТЦ" совместно с геологами "Грознефтегаза" (входят в периметр "Роснефти") совершили первое за 30 лет открытие новых залежей углеводородов на территории Чеченской Республики. На государственный баланс запасов поставлены более 2,5 миллиона тонн нефти и 1 миллиард кубометров газа", — говорится в сообщении.
Как отмечает компания, повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022", она планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.
"Специалисты компании выявили перспективные интервалы майкопских отложений на Хаян-Кортовском месторождении, которые находятся на поздней стадии разработки. В ходе испытаний фонда скважин в сложных горно-геологических и технических условиях получены фонтаны безводной нефти дебитом более 40 м3/сут. Открытие залежей является важным этапом для восполнения минерально-сырьевой базы "Грознефтегаза", — подчеркивают в "Роснефти".
https://1prime.ru/oil/20230403/840268114.html
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