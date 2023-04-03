МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Геологи научного института "Роснефть" — НТЦ" совместно с геологами "Грознефтегаза" (входят в группу "Роснефти") впервые за 30 лет открыли новые залежи углеводородов на территории Чечни, сообщается на сайте "Роснефти". Названы проблемы для США от решения ряда стран снизить добычу нефти

"Геологи научного института "Роснефть" — НТЦ" совместно с геологами "Грознефтегаза" (входят в периметр "Роснефти") совершили первое за 30 лет открытие новых залежей углеводородов на территории Чеченской Республики. На государственный баланс запасов поставлены более 2,5 миллиона тонн нефти и 1 миллиард кубометров газа", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022", она планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

"Специалисты компании выявили перспективные интервалы майкопских отложений на Хаян-Кортовском месторождении, которые находятся на поздней стадии разработки. В ходе испытаний фонда скважин в сложных горно-геологических и технических условиях получены фонтаны безводной нефти дебитом более 40 м3/сут. Открытие залежей является важным этапом для восполнения минерально-сырьевой базы "Грознефтегаза", — подчеркивают в "Роснефти".