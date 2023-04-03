БРЮССЕЛЬ, 3 апр — ПРАЙМ. ЕС следит за ситуацией на рынке нефти после заявления ряда стран ОПЕК+ о решении сократить добычу, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Reuters: США возражают против сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля объявили о дополнительном сокращении добычи нефти, сверх своих уже существующих квот. Оно будет реализовано с мая по конец 2023 года и в сумме составляет более 1,1 миллиона баррелей в сутки. При этом до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки продлила и Россия. Как считают страны альянса, снижение производства является превентивной мерой и должно поддержать стабильность на рынке. Цена нефти на открытии торгов в понедельник росла более чем на 6% на фоне этих заявлений.

"У нас нет специальных комментариев по событиям, произошедшим в выходные, но мы, безусловно, следим за ситуацией", — сказал он.

Представитель ЕК напомнил, что ЕС ранее ввел ограничения на импорт российской нефти, а также вместе с G7 поддерживает потолок цен на российскую нефть для обеспечения стабильности на рынке.