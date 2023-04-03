МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил приверженность текущим условиям сделки и обозначил, что дополнительное добровольное сокращение добычи ряда стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки, говорится в коммюнике по итогам заседания комитета. Евросоюз следит за ситуацией после заявлений стран ОПЕК+

"Члены JMMC подтвердили свою приверженность декларации о кооперации, которая действует до конца 2023 года, в том виде, как было решено на 33-м заседании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК (ONOMM) 5 октября 2022 года", — говорится в коммюнике.

Комитет при этом принял к сведению добровольное решение ряда стран дополнительно сократить свою добычу нефти. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире, Омане, Габоне.

"Соответственно, общая дополнительная добровольная корректировка добычи вышеупомянутыми странами составит 1,66 миллиона баррелей в сутки", — резюмирует комитет.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) пройдет 4 июня, сообщается в коммюнике по итогам заседания комитета.

"Следующее заседание JMMC запланировано на 4 июня 2023 года", — отмечается в документе. Цены на нефть растут на новостях вокруг ОПЕК+

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за вызванного пандемией падения спроса на нефть. С августа 2022 года альянс перешёл к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года.

При этом 2 апреля ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), назвав этот шаг превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. Россия, в свою очередь, продлила добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки также до конца года.