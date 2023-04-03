МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают значительно расти в понедельник днем, инвесторы по-прежнему оценивают новости вокруг ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 13.58 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 5,6%, до 84,36 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 5,84%, до 80,09 доллара.

В воскресенье ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи нефти, сверх своих уже существующих квот. Оно будет реализовано с мая по конец 2023 года и в сумме составляет более 1,1 миллиона баррелей в сутки.

"С ослаблением банковского кризиса и возвращением оптимизма на рынки, цена барреля уже демонстрировала признаки восстановления. Заявление ОПЕК+ усилило эту динамику, вернув цены к значениям до банковского кризиса", — сказал агентству Франс Пресс старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста (Ricardo Evangelista).