МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) одобрил дополнительное сокращение добычи нефти рядом стран альянса, считает это важной мерой, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. ЦБ ждет снижения годовой инфляции по итогам марта ниже четырех процентов

Накануне ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), назвав этот шаг превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. Россия, в свою очередь, продлила свое добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки также до конца года.

"Особо хотел бы отметить, что это дополнительное сокращение, добровольное. Не в рамках ОПЕК+. И это дополнительно к тем мерам, которые были приняты еще в октябре прошлого года с сокращением на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. Эти решения были приняты к сведению. И, в принципе, одобрены были сегодня на JMMC как меры очень важные и нужные в текущий момент в целях стабилизации ситуации на рынке", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Другие страны ОПЕК+ могут позднее присоединиться к дополнительному сокращению добычи нефти, объявленному некоторыми участниками альянса 2 апреля, если посчитают это нужным, также заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Да. Поскольку на сегодняшний день о добровольном сокращении сказали девять стран, включая Россию и Саудовскую Аравию, а у нас, как вы знаете, в ОПЕК+ входят 23 страны, то, в принципе, сегодня мы говорили о том, что другие страны могут тоже присоединиться и объявить о каких-то своих дополнительных сокращениях, если они посчитают это нужным и необходим в целях стабилизации рынка", — ответил Новак на вопрос о том, могут ли другие страны альянса со временем заявить о допсокращении добычи.

Он подчеркнул, что такое решение может быть только добровольным.

ЗАПАСЫ

Запасы нефти в мире достаточно низкие, на 87 миллионов баррелей ниже среднего значения за последние пять лет, но наблюдается их рост, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Достаточно низкие объемы мировых запасов нефти — минус 87 миллионов баррелей относительно среднего пятилетнего значения. Но тем не менее мы видим, что в последние месяцы идет рост, и это означает, что мы наблюдаем на сегодняшний день пока еще избыток нефти на рынке", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) ранее в понедельник подтвердил приверженность текущим условиям сделки и обозначил, что дополнительное добровольное сокращение добычи ряда стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки.

Комитет при этом принял к сведению добровольное решение ряда стран дополнительно сократить свою добычу нефти. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире, Омане, Габоне.