ДОХА, 3 апр — ПРАЙМ. Добровольное сокращение нефтедобычи рядом стран в альянсе ОПЕК+ является превентивным шагом для поддержки стабильности нефтяного рынка на фоне влияния различных факторов, заявил вице-премьер и министр нефти Кувейта Бадр аль-Мула. Его слова приводит кувейсткая газета "Аль-Анба". Названы последствия сокращения ОПЕК+ добычи нефти для ее цены

"ОПЕК+ сосредоточен на поддержке стабильности нефтяных рынков, и добровольное сокращение нефтедобычи странами в альянсе ОПЕК+ является превентивным шагом в этом направлении на фоне тенденций мирового экономического развития и влияния различных факторов", — отметил министр.

Среди факторов, которые оказывают быстрое влияние на рынок нефти, он назвал быстрый темп роста мировых процентных ставок, уровень мирового долга, банковский кризис и геополитические события.

Кроме того, аль-Мула заявил, что "ОПЕК+ продолжает политику сокращения нефтедобычи на два миллиона баррелей в день до конца 2023 года, следуя решению, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ в октябре 2022 года".

В понедельник в коммюнике по итогам заседания министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил приверженность текущим условиям сделки и обозначил, что дополнительное добровольное сокращение добычи ряда стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки. В воскресенье девять стран в составе ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном добровольном сокращении нефтедобычи, начиная с мая до конца этого года.