МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Бюджеты стран Европейского союза пострадают от дополнительного сокращения добычи нефти рядом стран ОПЕК+ больше всего, при этом Индия и Китай получат конкурентное преимущество, такое мнение РИА Новости высказал директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. Названы последствия сокращения ОПЕК+ добычи нефти для ее цены

Накануне ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), назвав этот шаг превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. Россия, в свою очередь, продлила свое добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки также до конца года.

"Страны — потребители станут платить больше, это пробьёт дополнительные дыры в бюджете ЕС, и так не сильно крепком после обрушения банковской системы Швейцарии. Индия, Китай и прочие покупатели российской нефти получают ещё одно конкурентное преимущество. В этих условиях очень интересно выглядит визит (главы "Роснефти" Игоря — ред.) Сечина в Индию и подписание долгосрочных соглашений именно на прошлой неделе", — прокомментировал Канищев, пояснив, что Россия вероятно уже зафиксировала цены и объемы поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам эксперта, решение о добровольных сокращениях — это "мини-революция в нефтяной отрасли", а объемы сокращения очень существенны. Канищев обратил внимание, что, во-первых, снижение произошло не в результате собрания ОПЕК+, а "добровольно", но одновременно. "Возможно, это противоядие к закону США под названием NOPEC, который предусматривает санкции за ценовой сговор продавцов", — предположил он, отметив, что это меняет правила игры и механизм принятия решений на нефтяном рынке. В Кувейте прокомментировали сокращение добычи нефти странами ОПЕК+

Во-вторых, подобное решение оказалось неожиданным для всего мира, в частности, это стало сюрпризом для США, добавил эксперт. Наконец, в-третьих, ограничения установили до конца года, что точно гарантирует отсутствие наращивания добычи, но не исключает ее еще большее сокращение.

На фоне этих трех факторов, пояснил эксперт, нефтяные котировки сразу подскочили на 8%, и теперь на конец года ожидается цена в 100 долларов за баррель. Это означает, что цена российской нефти увеличится тоже и будет способствовать пополнению ее бюджета. Доходы других членов ОПЕК+ также вырастут, заключил эксперт.