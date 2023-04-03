МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Скидка на российскую нефть марки Urals по отношению к эталону "Североморский датированный" (котировка Argus North Sea Dated, основанная на ценах Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll) в марте уменьшилась в среднем до 29,62 долларов за баррель по сравнению с 33,15 доллара в феврале, следует из расчетов Argus. США продлили на полгода экспортные ограничения для Utair и AzurAir

Так, в марте средняя расчетная цена Urals в европейских портах на базисе CIF составляла 48,67 доллара за баррель, тогда как стоимость Североморского датированного оценивалась в 78,29 доллара. При этом в феврале цена Urals в среднем оценивалась в 49,35 доллара за баррель, но по отношению к североморскому эталону скидка составляла 33,15 доллара. В январе скидка составляла 33,84 доллара, в декабре — 30,21 доллара.

В частности, по расчетам Argus, в марте стоимость Urals в северо-западной Европе на базисе CIF Роттердам составила 47,6 доллара за баррель, а скидка к Североморскому датированному снизилась до 30,69 доллара (в феврале 46,78 доллара и 35,72 доллара соответственно). В январе цена Urals в регионе оценивалась в 45,83 доллара за баррель (скидка — 37,03 долларов), в декабре — 47,87 доллара (скидка 32,49 доллара).

Цена Urals на средиземноморском рынке Европы на базисе CIF Аугуста, по расчетам Argus, в марте составила 49,74 доллара за баррель (скидка к североморскому эталону оценивается в 28,55 доллара). В феврале цена Urals в регионе составляла 51,91 доллара (скидка 30,59 доллара), в январе — 52,21 доллара (скидка 30,65 доллара), в декабре — 52,43 доллара (скидка 27,9 доллара).

Стоимость Urals на базисе FOB Новороссийск в марте составила 44 доллара (скидка 34,3 доллара), на базисе FOB Приморск — 44,46 доллара (скидка 33,83 доллара). Цена Urals на западном побережье Индии на базисе DAP в марте составляла 61,65 доллара за баррель по сравнению с 66,36 в феврале. Скидка к североморскому эталону по этому базису оценивалась в 16,64 доллара.

Сейчас цена российской нефти марки Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку релевантность прежней снизилась из-за эмбарго ЕС. А в феврале Argus начал вести расчет котировки Urals в индийских портах. Минфин заявлял, что в 2023 году продолжает использовать котировку Argus, но рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки.