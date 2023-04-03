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2023
https://1prime.ru/oil/20230403/840273338.html
В США ответили на решение членов ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи
Нефть
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США не считают решение ряда членов ОПЕК+ сократить нефтедобычу разумным решением, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мы не думаем, что... ПРАЙМ, 03.04.2023
нефть, энергетика, новости, сша, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. США не считают решение ряда членов ОПЕК+ сократить нефтедобычу разумным решением, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Мы не думаем, что сокращения добычи являются разумными на данный момент, учитывая рыночную неопределенность", — сообщил он журналистам.
При этом Кирби отказался говорить о наличии каких-либо дипломатических переговоров Вашингтона с членами ОПЕК+ относительно объемов нефтедобычи.