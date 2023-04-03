ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. США не считают решение ряда членов ОПЕК+ сократить нефтедобычу разумным решением, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Argus: скидка на российскую нефть Urals в Европе в марте уменьшилась

"Мы не думаем, что сокращения добычи являются разумными на данный момент, учитывая рыночную неопределенность", — сообщил он журналистам.

При этом Кирби отказался говорить о наличии каких-либо дипломатических переговоров Вашингтона с членами ОПЕК+ относительно объемов нефтедобычи.