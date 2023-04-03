МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти и в понедельник вечером прибавляют более 6% на сокращении добычи, объявленным ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 19.57 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 6,25%, до 84,88 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 6,46%, до 80,56 доллара.

Инвесторы реагируют на принятые рядом стран ОПЕК+ решения о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ объявил в итоговом коммюнике, что общий объем сокращения добычи составит 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года, такое решение принял ряд стран альянса вместе с Россией.

"Это "бычий" подход. Если они начнут "бычий" подход, то мы пройдем через отметку 100 долларов за баррель на высокой скорости", — сказал агентству Блумберг глава Rapidan Energy Group Боб Макнелли (Bob MacNelly), комментируя действия ОПЕК+.