ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. США видят сложности в восполнении стратегических нефтяных резервов страны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. СМИ: на Западе обсуждают участие Польши в атаке на "Северные потоки"

"Это будет предметом принудительных ограничений, созданных обязательными продажами по решению конгресса и сложностями в обслуживании", — сказал он в понедельник, комментируя планы пополнения стратрезервов США.

Кирби добавил, что несмотря на сложности, американские власти сохраняют планы пополнять нефтяные резервы и стараться делать это с выгодой для налогоплательщиков.

В марте министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм сообщила, что США потребуются годы для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций. Выступая на бюджетных слушаниях в конгрессе, она пояснила, что процесс тормозится желанием американской администрации закупиться топливом дешевле, чем она его продавала.

В прошлом году президент США Джо Байден санкционировал товарные интервенции в суммарном объеме 180 миллионов баррелей для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной на то необходимости.