МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. США переоценили свои силы в стремлении навязать миру свои правила поведения, отметил в своем Telegram член Совета Федерации Алексей Пушков. Пушков рассказал, как Байдену "не до смеха" из-за сближения России и Китая

Он отреагировал на недовольство американского сенатора Марко Рубио, убежденного сторонника санкционной политики, по поводу решения Бразилии и Китая перейти на торговлю в национальных валютах, отказавшись от доллара.

"Похоже, до американских сенаторов начинает доходить, что всё больше стран не хотят жить в мире, основанном на американских "правилах". Провозглашенная США доктрина "rules-based world" — "мира, основанного на правилах" (западных, конечно) вступила в острый кризис, из которого ей уже не выйти", — подчеркнул Пушков.

"США переоценили свои силы: чрезмерное и примитивное применение санкций, замораживание авуаров ряда стран в США подорвали доверие к доллару и к США как месту размещения финансовых вкладов", — добавил он.

По словам российского сенатора, чем дальше, тем больше США будут ощущать эту потерю доверия со стороны внешнего мира.

"Неизбежная расплата за примитивный гегемонизм", — резюмировал Пушков.