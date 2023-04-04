МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. США переоценили свои силы в стремлении навязать миру свои правила поведения, отметил в своем Telegram член Совета Федерации Алексей Пушков.
Он отреагировал на недовольство американского сенатора Марко Рубио, убежденного сторонника санкционной политики, по поводу решения Бразилии и Китая перейти на торговлю в национальных валютах, отказавшись от доллара.
"Похоже, до американских сенаторов начинает доходить, что всё больше стран не хотят жить в мире, основанном на американских "правилах". Провозглашенная США доктрина "rules-based world" — "мира, основанного на правилах" (западных, конечно) вступила в острый кризис, из которого ей уже не выйти", — подчеркнул Пушков.
"США переоценили свои силы: чрезмерное и примитивное применение санкций, замораживание авуаров ряда стран в США подорвали доверие к доллару и к США как месту размещения финансовых вкладов", — добавил он.
По словам российского сенатора, чем дальше, тем больше США будут ощущать эту потерю доверия со стороны внешнего мира.
"Неизбежная расплата за примитивный гегемонизм", — резюмировал Пушков.
https://1prime.ru/oil/20230404/840274774.html
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