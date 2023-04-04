ТОКИО, 4 апр — ПРАЙМ. Правительство Японии намерено пристально отслеживать возможное влияние на японскую экономику решения стран-участниц ОПЕК+ сократить добычу нефти в общей сложности на 1,66 миллиона баррелей в сутки для поддержания стабильности энергетического рынка, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. В США увидели сложности в восполнении стратегических резервов нефти

"Ограничение предложения и повышение неопределенности могут привести к тому, что высокие цены на нефть сохранятся. Мы намерены пристально отслеживать возможное влияние решения на японскую экономику", — подчеркнул он.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года.

В понедельник министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил приверженность текущим условиям сделки и обозначил, что дополнительное добровольное сокращение добычи ряда стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки. В воскресенье девять стран в составе ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном добровольном сокращении нефтедобычи, начиная с мая и до конца этого года.