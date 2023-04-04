МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Власти РФ разрешат перечислить на зарубежный счет Shell всю сумму почти в 95 миллиардов рублей за долю компании в проекте "Сахалин-2", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Новак: заявок на доли иностранцев в "Сахалине-1" и "Сахалине-2" пока нет

"Глава "Новатэка" Леонид Михельсон предложил президенту РФ Владимиру Путину разрешить перечислить средства, которые Shell может получить от продажи 27,5% в проекте "Сахалин-2", на ее зарубежный счет", — говорится в статье. Сейчас, исходя из указа президента от 30 июня 2022 года, Shell может получить деньги только на счет типа "С" в России, где они останутся заблокированными. "Новатэк" собирается приобрести долю Shell.

"Как сообщили "Ъ" источники, знакомые с обращением главы "Новатэка", просьба разрешить Shell получить деньги призвана "минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта". Владимир Путин, по их словам, поставил на письме визу "согласен", — пишет издание. В "Новатэке" не ответили на запрос газеты, в "Газпроме" от комментариев отказались.

Президент России летом прошлого года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно ему, оператор проекта "Сахалин-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, заменен на новое, российское юрлицо — ООО "Сахалинская Энергия". Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell отказалась участвовать в схеме, списав балансовую стоимость своей доли — 1,6 миллиарда долларов. СМИ сообщили о готовности "Новатэка" купить долю Shell в "Сахалине — 2"

По указу президента, правительство должно продать долю Shell и перечислить ей деньги на счет типа "С". Однако из этой суммы должна быть вычтена сумма ущерба, который Shell якобы нанесла проекту. Правительство оценило пакет Shell в "Сахалине-2" в 94,8 миллиарда рублей (это сопоставимо с оценкой самой Shell).

По данным газеты, "Новатэк" считает, что выявленные в результате аудита проекта недостатки "могут быть устранены в рамках обычной хозяйственной деятельности" "Сахалина-2". Для их устранения, по мнению "Новатэка", могут быть использованы приходящиеся на долю Shell дивиденды "Сахалина-2" за 2021 год, которые не были выплачены полностью. В апреле 2022 года Shell сообщала, что получила 165 миллионов долларов дивидендов за 2021 год от "Сахалина-2". Позднее Shell оценивала общую сумму дивидендов от Sakhalin Energy, оставшихся невыплаченными, в 1 миллиард долларов.

"Одобрение предложений "Новатэка" президентом РФ означает, что Shell сможет получить все средства за свою долю (94,8 млрд руб.), а также, возможно, часть нераспределенных дивидендов за 2021 год за вычетом затрат на покрытие выявленных "недостатков", — пишет газета. В Минфине не ответили на запрос издания относительно решения о выплате средств Shell и сроков проведения аудита.