МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, давал ли Владимир Путин согласие на перевод на зарубежный счет Shell денег за долю в проекте "Сахалин — 2", а также добавил, что в Кремле никогда не комментируют деловые переписки. Shell сможет перечислить всю сумму за долю в "Сахалине — 2", пишут СМИ

"Мы не комментируем эту тему. Деловые переписки не комментируем никогда", — сказал он.