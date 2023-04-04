МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, давал ли Владимир Путин согласие на перевод на зарубежный счет Shell денег за долю в проекте "Сахалин — 2", а также добавил, что в Кремле никогда не комментируют деловые переписки.
"Мы не комментируем эту тему. Деловые переписки не комментируем никогда", — сказал он.
https://1prime.ru/oil/20230404/840279887.html
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