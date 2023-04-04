МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост почти до 1%, свидетельствуют данные торгов. Нефть продолжает дорожать после решения ОПЕК+ по добыче

По состоянию на 14.01 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,88% — до 85,68 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 81,17 доллара. Утром нефть дорожала на 0,4-0,5%.

Трейдеры продолжают оценивать решение ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет альянса объявил в итоговом коммюнике, что общий объем сокращения добычи составит 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. Такое решение приняли ряд стран альянса вместе с Россией.

После этого цены на нефть в понедельник подскочили на 6%. По словам главного нефтяного аналитика Energy Aspects Амриты Сен (Amrita Sen), которую цитирует агентство Блумберг, решение ОПЕК+ может подтолкнуть стоимость сырья к отметке 100 долларов уже в этом квартале.

Трейдеры также обратили внимание на сообщение агентства Рейтер, что правительства Ирака и Иракского Курдистана достигли окончательного соглашения о возобновлении экспорта нефти с севера страны. По данным источников агентства, об этом будет объявлено во вторник.