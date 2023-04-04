БАКУ, 4 апр — ПРАЙМ. Первая в мире морская платформа компании BP, способная управляться дистанционно, строится в Азербайджане, сообщил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс. Азербайджан начал транзит казахстанской нефти

Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев и Гэри Джонс приняли участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы "Центральный Восточный Азери".

"Итоговое инвестиционное решение по проекту "Центральный Восточный Азери" является первым крупным инвестиционным решением партнеров "Азери-Чираг-Гюнешли" после продления в 2017 году соглашения о долевом разделе добычи по АЧГ до 2049 года. Проект стоимостью 6 миллиардов долларов включает новую морскую платформу и другие установки ежедневной производственной мощностью до 100 тысяч баррелей нефти. Прогнозируется, что в эксплуатационный период проекта в целом будет добыто до 300 миллионов баррелей нефти. … Кстати, это первая дистанционно управляемая платформа, которая строится компанией BP в мире", — сообщил Джонс.

Директор проекта "Центральный Восточный Азери" Нил Филипс проинформировал Алиева, что в рамках принципа дистанционного управления был спроектирован главный кабинет управления для контроля над всеми операциями с морской платформы, включая процессы эксплуатации газовых скважин, первоначальной сепарации и транспортировки полученных сырой нефти и газа.