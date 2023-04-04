ВАШИНГТОН, 4 апр — ПРАЙМ. Замминистра энергетики США Дэвид Турк заявил, что закупки Японией российской нефти дороже ограничений, согласованных "большой семеркой", были изначально предусмотрены договоренностями о "ценовом потолке" и идут с ведома партнеров. СМИ: Япония закупает российскую нефть по ценам выше потолка

Деловое издание Wall Street Journal ранее сообщило, что Япония импортирует российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель, согласовав исключение с США.

"Были некоторые договоренности, которые мы проработали с нашими японскими партнерами, которые на протяжении многих лет фокусировались на обеспечении собственной энергетической безопасности, будучи островным государством, зависимым от поставок из других регионов мира", — сказал Турк на брифинге для журналистов.

"Некоторые договоренности были инкорпорированы в дискуссию о "ценовом потолке", — добавил он.

Турк посетовал на то, что тема получила неверное освещение в ряде СМИ.

США вместе с союзниками ранее согласовали ценовой лимит в 60 долларов, при соблюдении которого российская нефть может без риска западных санкций экспортироваться морским путем.