МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером показывают разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают ряд факторов со стороны спроса и предложения. Цены на нефть ускорили рост

По состоянию на 20.54 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,05% — до 84,89 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — росла на 0,27%, до 80,63 доллара.

Инвесторы оценивают противоречивые факторы, цены на нефть, ранее днем ускорившие рост почти до 1%, теперь показывают разнонаправленную динамику. Последние два дня росту цен способствовала неожиданная новость о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти рядом стран ОПЕК+. Общий объем сокращения составит 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года.

Однако вчерашние статданные из США продемонстрировали снижение мартовского индекса деловой активности в промышленном секторе страны, что может влиять на снижение спроса на нефть. Показатель уменьшился до 46,3 пункта с 47,7 пункта месяцем ранее, сильно хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших снижение показателя лишь до 47,5 пункта.

На этом фоне инвесторы ожидают данных по коммерческим запасам нефти в США, публикация которых запланирована на среду. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидают сокращения запасов на 1,8 миллиона баррелей.