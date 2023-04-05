МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Решение ряда стран ОПЕК+, согласованно решивших сократить добычу нефти, "бьет под дых" гегемонию США, особенно на фоне глубоких изменений, происходящих сейчас в глобальном геополитическом ландшафте, в частности, в Азии, пишет китайское издание Global Times. Global Times объяснила, как США сами подрывают свое могущество

Авторы называют этот шаг "разумной мерой защиты стран, ставших жертвами гегемонистских практик США". Имеется в виду злоупотребление господством доллара и монополизация рынка товаров массового потребления, куда входит нефть, а также разжигание конфликта на Украине с целью проложить дорогу своим энергоносителям на европейский рынок.

"Сокращение добычи должно послужить серьезным предупреждением Вашингтону: безответственная политика в итоге станет "выстрелом в собственную ногу", считают аналитики. При этом они отмечают, что резкий рост цен на черное золото может не только истощить стратегические запасы США, усугубить безудержную инфляцию и вызвать отток иностранного капитала, но и загнать ФРС в политический тупик", — пишет издание.

По мнению независимого макроэкономического аналитика Тянь Юня, этот шаг показывает, как члены ОПЕК+, представленные Саудовской Аравией, стремятся проводить независимую политику, которая разумно защищает их фундаментальные интересы, и при этом не поддаются давлению Америки.

"Продажи нефти служат спасательным кругом для экономики СА, а также других членов ОПЕК+. По мере роста рисков потенциального финансового кризиса дальнейшее падение цен на черное золото лишило бы их доходов в миллионы долларов и подорвало бы их развитие", — сказал Тянь.

Он добавил, что объявленное ОПЕК+ неожиданное сокращение также продемонстрировало ослабление способности Вашингтона манипулировать важными политическими решениями других государств, несмотря на мощные геополитические инструменты в его руках. "В долгосрочной перспективе проявятся далекоидущие последствия, которые могут положить начало свержению гегемонии США", — отметил эксперт.

Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун подчеркнул, что "в нефтяной сфере грабительская политика США вызывает всеобщее осуждение". "Одним из ее примеров является вытеснение российского черного золота с европейского рынка поставок, направленное на освобождение места для собственных энергоресурсов", — объяснил ученый.

"Шантаж, разжигание кризисов, конфликтов и войн, а также подавление международных институтов, таких как ОПЕК, — все это направлено на то, чтобы удержать мировой рынок нефти в своих собственных руках и использовать его в качестве инструмента ведения геополитической борьбы, а не для продвижения глобального общественного блага", — отметил Ли.

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