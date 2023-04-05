МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Россия выиграет от разлада в отношениях между США и Саудовской Аравией, что, в частности, выразилось в недавнем решении стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, пишет обозреватель Telegraph Мелисса Лоуфорд. В Китае рассказали, как решение ОПЕК+ "бьет под дых" гегемонию США

"Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России, чьи доходы от нефти вот-вот вырастут", — отметила она.

По ее словам, таким образом, одним из главных победителей, вероятнее всего, станет российский президент Владимир Путин.

Она привела оценку аналитика Бенджамина Хильгенштока, согласно которой рост цены на сырую нефть на один доллар увеличивает доходы России примерно на 2,7 миллиарда долларов в год.

"Западные санкции в отношении российской нефти запоздали. Евросоюз ввел эмбарго на сырую нефть лишь в декабре 2022 года, а на нефтепродукты – в феврале 2023 года. По словам Хильгенштока, большую часть прошлого года Россия получала хорошую прибыль благодаря высоким ценам на нефть, а ее профицит текущего счета достиг рекордно высокого уровня. Доходы только начинали снижаться под давлением Запада, но тут вмешался картель ОПЕК и вновь их подстегнул", — отмечается в публикации.

Пока Россия зарабатывает деньги, Запад будет слабеть под давлением инфляции, считает автор.

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