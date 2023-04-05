Фьючерсы на нефть Brent снизились до 84,58 доллара за баррель после слабого роста утром
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днём перешли к некоторому снижению после столь же слабого роста утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.07 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,42%, до 84,58 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 80,34 доллара. Утром нефть дорожала примерно на те же 0,4%.
Рынки, в частности, продолжают оценивать решения ОПЕК+. Ранее министерский мониторинговый комитет альянса объявил в итоговом коммюнике, что общий объем сокращения добычи нефти составит 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца года, такое решение приняли ряд стран вместе с Россией.
В понедельник цены на нефть подскочили на 6%, во вторник тоже оказались в плюсе. Аналитики отмечают, что сокращение добычи будет некоторое время будет оказывать влияние на рынок.
"Восстановилось некоторое спокойствие после объявления ОПЕК+ на выходных. Колоссальное сокращение добычи альянсом безоговорочно ухудшит баланс на нефтяном рынке в мае и далее", — приводит агентство Bloomberg слова аналитика PVM Oil Associates Ltd. Тамаша Варги (Tamas Varga).
Инвесторы также ждут данных о запасах нефти в США, которые минэнерго страны опубликует позднее в среду. Аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 2,3 миллиона баррелей. А ночью Американский институт нефти (API) сообщил, что за неделю по 31 марта показатель сократился на 4,3 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,8 миллиона.
https://1prime.ru/oil/20230405/840290590.html