МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днём перешли к некоторому снижению после столь же слабого роста утром, свидетельствуют данные торгов. Назван ресурс, способный принести России больше доходов, чем нефть

По состоянию на 13.07 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,42%, до 84,58 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 80,34 доллара. Утром нефть дорожала примерно на те же 0,4%.

Рынки, в частности, продолжают оценивать решения ОПЕК+. Ранее министерский мониторинговый комитет альянса объявил в итоговом коммюнике, что общий объем сокращения добычи нефти составит 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца года, такое решение приняли ряд стран вместе с Россией.

В понедельник цены на нефть подскочили на 6%, во вторник тоже оказались в плюсе. Аналитики отмечают, что сокращение добычи будет некоторое время будет оказывать влияние на рынок. СМИ: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти — тройной удар по Западу

"Восстановилось некоторое спокойствие после объявления ОПЕК+ на выходных. Колоссальное сокращение добычи альянсом безоговорочно ухудшит баланс на нефтяном рынке в мае и далее", — приводит агентство Bloomberg слова аналитика PVM Oil Associates Ltd. Тамаша Варги (Tamas Varga).

Инвесторы также ждут данных о запасах нефти в США, которые минэнерго страны опубликует позднее в среду. Аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 2,3 миллиона баррелей. А ночью Американский институт нефти (API) сообщил, что за неделю по 31 марта показатель сократился на 4,3 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,8 миллиона.