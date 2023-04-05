МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) прогнозирует рост прокачки нефти на экспорт по своей трубопроводной системе в 2023 году до примерно 66 миллионов тонн, сообщило руководство компании. СМИ: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти — тройной удар по Западу

"В 2023 году КТК готов в полной мере удовлетворить все заявки наших грузоотправителей. Мы прогнозируем, что объемы транспортировки по трубопроводной системе составят около 66 миллионов тонн нефти", — сказали представители КТК на пресс-конференции в рамках выставки "Атырау Нефть и Газ 2023". Их слова приводит сам консорциум.

В компании при этом отметили, что в 2022 году по системе КТК транспортировано и отгружено на экспорт 58,7 миллиона тонн нефти, при этом обработано 527 единиц танкеров. "Это на 2 миллиона тонн и на 58 танкеров меньше, чем за аналогичный период 2021 года", — рассказали в КТК.

Руководители консорциума также рассказали, что в декабре 2022 года завершились основные работы по увеличению пропускной способности в рамках проекта устранения узких мест (ПУУМ), но часть будет проведена в 2023 году. "Поэтому уже с начала 2023 года, как и заявлялось ранее, КТК готовы к приему повышенных заявок грузоотправителей. Пока роста заявок свыше 67 миллиона тонн нефти в год мы не наблюдаем", — сообщили они. Япония согласовала с США закупки нефти по цене выше потолка

В целом, проект расширения мощностей КТК, завершенный в 2017 году, и продолжающийся сейчас ПУУМ уже позволяют транспортировать из Казахстана около 72,5 миллиона тонн нефти в год и до 83 миллиона — через РФ. "Это уже дало консорциуму существенный профицит мощностей… поэтому пока мы не планируем дальнейшее увеличение пропускной способности трубопровода Тенгиз — Новороссийск", — говорят в консорциуме.

КТК финансирует ПУУМ за счет собственных средств, отмечают руководили. Размер инвестзатрат на программу составляет 599,9 миллиона долларов, из них на КТК-К приходится 156,4 миллиона и 443,5 миллиона КТК-Р. "Что касается тарифа на перекачку нефти, то он утвержден всеми участниками консорциума, является оптимальным, и, по нашим данным, акционеры его пересматривать не планируют", — заключили в компании.