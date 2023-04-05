МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 марта, снизились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 470 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. СМИ: ExxonMobil свернет кампанию по поиску нефти в Бразилии

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 2,3 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в США при этом изменился впервые с января, опустившись на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, — до 371,2 миллиона баррелей, добавляет министерство.

А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 34,2 миллиона с 35,2 миллиона баррелей.

В то же время запасы бензина в США снизились на 4,1 миллиона баррелей (на 1,8%), до 222,6 миллиона. Аналитики ждали снижения показателя на 1,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 3,6 миллиона баррелей (на 3,1%) и составили 113,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение лишь на 0,4 миллиона.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 31 марта, сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,2 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

А в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,225 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в декабре составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, в январе — 12,24 миллиона баррелей в день. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,88 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 марта понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 12,44 миллиона баррелей, на 2024 год — на 20 тысяч баррелей в сутки, до 12,63 миллиона баррелей в день.