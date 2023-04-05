The Washington Post: эпоха гегемонии США на Ближнем Востоке подошла к концу
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Решение Эр-Рияда о сокращении добычи нефти стало наглядным доказательством того, что Вашингтон больше не играет решающей роли в Персидском заливе и на нефтяном рынке, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.
"Хорошо это или плохо, но эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась", — констатировал он.
Игнатиус отметил, что после сокращения добычи цена на нефть подскочила на более чем шесть процентов — до 85 долларов за баррель.
"Это стало тяжелым ударом для администрации Байдена, которая изо всех сил пытается сдержать инфляцию и избежать рецессии", — добавил он.
Автор статьи подчеркнул, что ни одна из стран не стремится к разрыву отношений, однако лидеры в обеих столицах ощущают, что их недооценивают.
Игнатиус предупредил, что если цены на рынке энергоресурсов поднимутся до отметки выше ста долларов, то не совсем понятно, сможет ли Вашингтон хоть как-то исправить эту ситуацию.
"Байден — совсем не тот президент, которому может пойти на уступки саудовский лидер", — подытожил журналист.
Ранее в коммюнике по итогам заседания министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил, что дополнительное добровольное сокращение добычи нескольких стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20230405/840295237.html