МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Решение Эр-Рияда о сокращении добычи нефти стало наглядным доказательством того, что Вашингтон больше не играет решающей роли в Персидском заливе и на нефтяном рынке, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. СМИ: США совершили непоправимую ошибку, которая освободит мир от доллара

"Хорошо это или плохо, но эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась", — констатировал он.

Игнатиус отметил, что после сокращения добычи цена на нефть подскочила на более чем шесть процентов — до 85 долларов за баррель.

"Это стало тяжелым ударом для администрации Байдена, которая изо всех сил пытается сдержать инфляцию и избежать рецессии", — добавил он.

Автор статьи подчеркнул, что ни одна из стран не стремится к разрыву отношений, однако лидеры в обеих столицах ощущают, что их недооценивают.

Игнатиус предупредил, что если цены на рынке энергоресурсов поднимутся до отметки выше ста долларов, то не совсем понятно, сможет ли Вашингтон хоть как-то исправить эту ситуацию.

"Байден — совсем не тот президент, которому может пойти на уступки саудовский лидер", — подытожил журналист.

Ранее в коммюнике по итогам заседания министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил, что дополнительное добровольное сокращение добычи нескольких стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки.