МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила майские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи, сообщает агентство Блумберг. Назван ресурс, способный принести России больше доходов, чем нефть

"Саудовская Аравия повысила официальные отпускные цены на всю свою нефть, продаваемую азиатским потребителям в мае, после того как королевство возглавило неожиданное сокращение добычи ОПЕК+", — пишет агентство.

Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии повышена на 0,3 доллара за баррель. Таким образом она будет на 2,8 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai. При этом до решения ОПЕК+ о сокращении добычи рынки, напротив, ожидали снижения стоимости нефти марки Arab Light на 0,43 доллара.

Ранее министерский мониторинговый комитет альянса объявил в итоговом коммюнике, что общий объем сокращения добычи нефти составит 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца года, такое решение приняли ряд стран вместе с Россией.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.