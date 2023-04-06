МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Негативная экономическая статистика усилила опасения за спрос, несмотря на данные о снижении запасов сырья в США. Нефть торгуется разнонаправленно на ряде факторов

По состоянию на 7.29 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,54% — до 84,53 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,67%, до 80,07 доллара.

Трейдеры обратили внимание на статистику из США. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в марте сократился до 51,2% с показателя февраля в 55,1%, оказавшись ниже ожидаемых 54,5%.

Вместе с этим рынки оценивают и еженедельные данные по коммерческим запасам нефти в США. Показатель за неделю по 31 марта снизился больше прогноза — на 3,7 миллиона баррелей. Ожидалось сокращение только на 2,3 миллиона. Запасы дистиллятов и бензина также уменьшились сильнее ожиданий. Добыча нефти сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,2 миллиона баррелей в день.

С начала недели котировки нефти при этом показывают рост примерно на 5,4%. В начале недели цены подскочили после решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти.

"Неожиданное сокращение добычи ОПЕК ранее на неделе является сильным сигналом того, что они заинтересованы в сохранении цен выше отметки 80 долларов", — цитирует агентство Блумберг управляющего директора Vanir Global Markets Pte Джеймса Уистлера (James Whistler). Эксперт отмечает, что остальной мир мало что может предпринять в связи с этим из-за ограниченных возможностей увеличения добычи.