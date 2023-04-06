МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Объявив о сокращении добычи нефти, Россия и Саудовская Аравия послали Западу сразу несколько сигналов, пишет обозреватель Dünya. "Это тупик": Европе озвучили три плохих для нее новости

Таким образом эти две страны показали, что намерены не только предотвратить падение цен на этот энергоноситель, но и заставить спекулянтов "плакать". Нынешние квоты — это их "потолок цен".

Ранее страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти более чем на один миллион баррелей в сутки начиная с мая, и после этого решения цены снова взлетели. По мнению энергетических аналитиков, решение стало "неожиданным поворотом дел, который шокировал всех".

Директор по нефти и газу Союза энергетических компаний средиземноморских стран Сохбет Карбуз выразил уверенность, что за этой операцией стоят Россия и Саудовская Аравия.

"Это почти наверняка было сделано намеренно. Цена на нефть упала с 85 до 80 долларов, то есть мы говорим здесь о 15-месячном минимуме. Основное заседание ОПЕК состоится в июне, и такими действиями организация старается предотвратить падение цен перед этой встречей. Но возможны и другие причины. Может быть, они все продумали и решили одним выстрелом убить нескольких зайцев", — сказал Карбуз.

По его мнению, члены ОПЕК+ дали пять сигналов, причем четыре — рыночные, а один — политический.

Во-первых, страны — члены группы приняли превентивную меру, чтобы во второй половине текущего года их добыча нефти не превышала спрос.

Во-вторых, по мнению Карбуза, своими действиями они ответили на "шорты" спекулянтов, послав им сигнал: "будете больше шортить — будете плакать".

Третьим сигналом, по мнению автора статьи, было не повышение цен на нефть, а как раз препятствование их падению.

В-четвертых, члены ОПЕК+ дали всем понять, что потолок цен здесь диктуют они, а не кто-либо извне. Это своего рода сигнал рынку, что "70 долларов не будет, мы должны брать за основу более высокую цену, а именно — от 80 долларов".

Наконец, пятым — политическим — посылом было следующее: Эр-Рияд и Москва движутся к формированию блока. "Разумеется, Китай тоже был в курсе всего. Это коллективное послание странам Запада", — отметил обозреватель.

В свою очередь, представитель BBC на Ближнем Востоке Самир Хашми отметил, что подобные решения еще сильнее обострят отношения между США и ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией. Он напомнил, что Белый дом призвал группу увеличить предложение, чтобы снизить цены и контролировать финансовую ситуацию России.

"Однако воскресное заявление также подчеркивает тесное сотрудничество между нефтедобывающими странами и Россией", — подытожил Хашми.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>