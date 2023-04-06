ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. Решение государств-членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу усиливает угрозу для США из-за зависимости страны от иностранных углеводородов в рамках политики президента США Джо Байдена, заявила РИА Новости председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик. Названа неожиданная угроза, из-за которой США не смогут спать по ночам

"Последнее действие ОПЕК только еще больше усиливает то, что уже известно о зависимости президента Байдена от иностранной нефти — это опасно и ставит американскую безопасность под угрозу", — считает она.

Краддик заявила, что президент США Джо Байден должен прекратить проведение разрушительной энергетической политики, которая вредит производству нефти в стране.

"Байден должен остановить свою разрушительную энергетическую политику, которая вредит внутреннему производству (нефти)", — сообщила она.

Краддик добавила, что глава Белого дома также должен дать возможность американским операторам, в особенности техасским, производить больше энергоносителей.

В понедельник министерский комитет ОПЕК+ объявил о сокращении добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки с начала мая и до конца года.