"Татнефть" приобрела турецкую сеть заправок Aytemiz Akaryakıt за 320 миллионов долларов
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СТАМБУЛ, 7 апр — ПРАЙМ. Российская "Татнефть" приобрела турецкую сеть из более чем 570 автозаправок за 320 миллионов долларов, сообщил прежний совладелец сети, турецкий Dogan Holding.
Сам Dogan Holding приобрел долю в 50% в сети заправок Aytemiz Akaryakıt в 2015 году.
"Согласно заключенному 4 апреля договору, 100% Aytemiz Akaryakıt продано за 320 миллионов долларов компании "Татнефть", — цитирует газета Yeni Akit оповещение холдинга.
Совет директоров "Татнефти" в феврале одобрил открытие представительства в Турции. Основной бизнес компании находится в России.
По данным финансового портала KAP, выручка Aytemiz Akaryakıt за 2022 год составила более 29 миллиардов турецких лир (более 1,5 миллиарда долларов). Компания сообщает, что владеет более 570 заправками в 77 провинциях Турции и обслуживает более 5,5 миллионов автовладельцев. Занимает 56 место в рейтинге 500 крупнейших компаний страны.
"Татнефть" – одна из крупнейших публичных нефтяных компаний в России, ведёт основную деятельность в Татарстане и управляет одним из крупнейших в стране комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.
https://1prime.ru/oil/20230407/840313698.html
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