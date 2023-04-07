СТАМБУЛ, 7 апр — ПРАЙМ. Российская "Татнефть" приобрела турецкую сеть из более чем 570 автозаправок за 320 миллионов долларов, сообщил прежний совладелец сети, турецкий Dogan Holding. Юрист рассказал, когда за канистру бензина в багажнике могут лишить прав

Сам Dogan Holding приобрел долю в 50% в сети заправок Aytemiz Akaryakıt в 2015 году.

"Согласно заключенному 4 апреля договору, 100% Aytemiz Akaryakıt продано за 320 миллионов долларов компании "Татнефть", — цитирует газета Yeni Akit оповещение холдинга.

Совет директоров "Татнефти" в феврале одобрил открытие представительства в Турции. Основной бизнес компании находится в России. Силуанов назвал позитивные последствия роста цен на топливо

По данным финансового портала KAP, выручка Aytemiz Akaryakıt за 2022 год составила более 29 миллиардов турецких лир (более 1,5 миллиарда долларов). Компания сообщает, что владеет более 570 заправками в 77 провинциях Турции и обслуживает более 5,5 миллионов автовладельцев. Занимает 56 место в рейтинге 500 крупнейших компаний страны.

"Татнефть" – одна из крупнейших публичных нефтяных компаний в России, ведёт основную деятельность в Татарстане и управляет одним из крупнейших в стране комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.