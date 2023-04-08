МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. США не стали пересматривать отношения с Саудовской Аравией, несмотря на обещание поступить так после прошлогоднего решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, сообщает американская газета Politico. Власти США сообщили, что снижение добычи ОПЕК+ угрожает безопасности страны

Как напоминает издание, после того, как в прошлом году ОПЕК+ сократила добычу нефти, администрация США "пообещала пересмотреть состояние американо-саудовских отношений". Президент США Джо Байден даже пригрозил "последствиями" для королевства, отметила газета.

"Спустя много месяцев не было никаких последствий или сдвигов", — говорится в статье.

Издание обратило внимание, что глава ЦРУ Уильям Бернс даже совершил неожиданный визит в Саудовскую Аравию на этой неделе, чтобы подтвердить тесные разведывательные связи между Вашингтоном и Эр-Риядом.

В начале октября 2022 года страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Байден, а также ряд других видных членов демпартии выразили разочарование по этому поводу, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В Белом доме выступили с обвинением, что члены группы ОПЕК+ встали на сторону России, принимая такое решение.