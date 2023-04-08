МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Власти Маврикия заинтересованы в импорте нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке.

"В настоящее время правительство Маврикия поручило мне выяснить, как мы можем импортировать нефтепродукты из России, дизельное топливо и бензин", — сказал дипломат в интервью агентству.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.