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https://1prime.ru/oil/20230408/840323696.html
Маврикий хочет покупать российские нефтепродукты
Нефть
Новости
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Власти Маврикия заинтересованы в импорте нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке. "В настоящее время правительство Маврикия... ПРАЙМ, 08.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Власти Маврикия заинтересованы в импорте нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке.
"В настоящее время правительство Маврикия поручило мне выяснить, как мы можем импортировать нефтепродукты из России, дизельное топливо и бензин", — сказал дипломат в интервью агентству.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.