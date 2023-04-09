МИНСК, 9 апр — ПРАЙМ. Минск с апреля будет получать денежные средства от компенсации обратного акциза в нефтепереработке, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Белоруссия предложила российским авиакомпаниям субсидии

"С текущего месяца Беларусь начнет получать деньги от компенсации обратного акциза в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в прошлом году в рамках реализации союзной интеграционной программы в налоговой сфере", — сообщило в воскресенье агентство Белта со ссылкой на слова дипломата.

Крутой также высказался о белорусско-российском взаимодействии в нефтяной сфере. По его словам, Минск не снимает "вопрос равного доступа к "трубе". "Такого же, как у российских нефтедобывающих компаний, чтобы мы имели условия не хуже, чем при экспорте российской нефти на рынки третьих стран", — пояснил он.

В части ценообразования на сырую нефть компании будут договариваться сами, добавил он. "А если у них не получается, мы просим, чтобы это была некая смешанная совместная комиссия, которая могла бы принимать с учетом всех аспектов финальные решения, потому что нам, для Беларуси, важно держать ценовой паритет на уже готовые нефтепродукты в коридоре 10-15%. И вот те понижения цен на топливо (розничные цены на АЗС — ред.), которые происходят сегодня в нашей стране, они (происходят — ред.) именно в рамках этой политики ценовой балансировки между рынками двух стран, ее важно не упустить, она, по сути, ведется в еженедельном режиме", — сказал дипломат.

В 2022 году министерства финансов Белоруссии и России подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Как поясняли в белорусском минфине, документ помогает предприятиям страны получать, как и российские нефтяные переработчики, обратный акциз по единым правилам. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик в конце ноября сообщал, что благодаря принятому российской стороной решению о распространении на белорусские нефтепродукты демпфирующего механизма для белорусских НПЗ открылась возможность поставки нефтепродуктов на российский рынок. По его словам, достигнуты предварительные договоренности о ежемесячных поставках на этот рынок до 100 тысяч тонн дизельного топлива и до 50 тысяч тонн бензина с применением данного демпфирующего коэффициента.